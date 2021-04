Juve, Bonucci positivo al covid-19: salta il recupero col Napoli (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBonucci è reduce dalla trasferta con la Nazionale di Roberto Mancini in Lituania, proprio ieri dopo la partita la Federazione ha reso noto che quattro membri dello staff azzurro sono risultati positivi al covid dopo l’ultimo giro di tamponi eseguito a Sofia all’indomani della gara contro la Bulgaria. Bonucci salterà oltre al Derby di sabato anche il recupero di mercoledì 7 aprile contro il Napoli in campionato, gara non disputata il 4 ottobre 2020 proprio per due casi di covid nel gruppo azzurro. Con Bonucci sono due i giocatori della Juventus di ritorno dalle nazionali positivi al covid, in precedenza è stato messo in isolamento anche Merih Demiral contagiato in Turchia. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoè reduce dalla trasferta con la Nazionale di Roberto Mancini in Lituania, proprio ieri dopo la partita la Federazione ha reso noto che quattro membri dello staff azzurro sono risultati positivi aldopo l’ultimo giro di tamponi eseguito a Sofia all’indomani della gara contro la Bulgaria.salterà oltre al Derby di sabato anche ildi mercoledì 7 aprile contro ilin campionato, gara non disputata il 4 ottobre 2020 proprio per due casi dinel gruppo azzurro. Consono due i giocatori dellantus di ritorno dalle nazionali positivi al, in precedenza è stato messo in isolamento anche Merih Demiral contagiato in Turchia. L'articolo proviene da ...

