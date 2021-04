Inter, buone notizie dai tamponi: negativi Bastoni, Barella e Sensi. Si attende l’esito del molecolare (Di giovedì 1 aprile 2021) buone notizie per l’Inter: Alessandro Bastoni, Niccolò Barella e Stefano Sensi sono risultati negativi al tampone e attendono adesso gli esiti dei test molecolari. I tre azzurri si sono dovuti sottoporre al tampone a causa delle positività emerse all’Interno della nazionale italiana. Stesso discorso per Christian Eriksen e Ionut Radu che, insieme ai tre italiani, son potuti quest’oggi scendere in campo per un allenamento individuale. l’esito dei test molecolari, invece, è atteso per domani. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021)per l’: Alessandro, Niccolòe Stefanosono risultatial tampone e attendono adesso gli esiti dei test molecolari. I tre azzurri si sono dovuti sottoporre al tampone a causa delle positività emerse all’no della nazionale italiana. Stesso discorso per Christian Eriksen e Ionut Radu che, insieme ai tre italiani, son potuti quest’oggi scendere in campo per un allenamento individuale.dei test molecolari, invece, è atteso per domani. SportFace.

