Giulia Salemi: «Ho finalmente imparato a volare alto» (Di giovedì 1 aprile 2021) Giulia Salemi è molto scaramantica ed è per questo che, quando dice di vivere il momento più felice della sua vita, lo sussurra dolcemente, come se temesse che qualcuno, accorgendosene, possa sfilarle il tappeto da sotto i piedi senza preavviso, da un momento all’altro. Appena uscita per la seconda volta dalla Casa del Grande Fratello Vip, Giulia, che oggi, 1° aprile, compie 28 anni, vive quella che qualcuno chiamerebbe «un’onda fortunata»: dopo aver trovato l’amore grazie a Pierpaolo Pretelli, aver rafforzato la sua popolarità sui social e aver lanciato una sua linea di costumi – «una linea che valorizzasse ogni tipologia di donna» -, per Giulia si aprono le porte di un sogno che ha sempre custodito fin da bambina, quando imparava a memoria le battute delle pubblicità e le recitava davanti ai suoi genitori sul divano di casa: la conduzione di un programma tutto suo. Leggi su vanityfair (Di giovedì 1 aprile 2021) Giulia Salemi è molto scaramantica ed è per questo che, quando dice di vivere il momento più felice della sua vita, lo sussurra dolcemente, come se temesse che qualcuno, accorgendosene, possa sfilarle il tappeto da sotto i piedi senza preavviso, da un momento all’altro. Appena uscita per la seconda volta dalla Casa del Grande Fratello Vip, Giulia, che oggi, 1° aprile, compie 28 anni, vive quella che qualcuno chiamerebbe «un’onda fortunata»: dopo aver trovato l’amore grazie a Pierpaolo Pretelli, aver rafforzato la sua popolarità sui social e aver lanciato una sua linea di costumi – «una linea che valorizzasse ogni tipologia di donna» -, per Giulia si aprono le porte di un sogno che ha sempre custodito fin da bambina, quando imparava a memoria le battute delle pubblicità e le recitava davanti ai suoi genitori sul divano di casa: la conduzione di un programma tutto suo.

Advertising

rtl1025 : ??Poco fa @pierpaolopretel è stato nostro ospite in #Protagonisti ?? Curiosi di sapere cosa ci ha raccontato?… - nominoistefy : RT @perchetendenzat: “ #HBDAYGIULY “: e chi non ha mai visto nascere una Dea. Buon compleanno Giulia Salemi!#prelemi - Caffeuccioamaro : RT @fastpettre: Non Dayane alle 3 di notte che commenta la foto di Giulia di Salotto Salemi..?? #PRELEMI #mellos - RobyDmt : @pierpaolopretel Fantastici.. Auguri grande Donna Giulia @GiuliaSalemi93 #PRELEMI #TEAMSALEMI #SalottoSalemi #SALEMI @ipertao #faribona - mari_viglione : RT @perchetendenzat: “ #HBDAYGIULY “: e chi non ha mai visto nascere una Dea. Buon compleanno Giulia Salemi!#prelemi -