Genova, tre ex Direttori scolastici regionali condannati: non bloccarono lo stipendio al prof che violentò gli studenti (Di giovedì 1 aprile 2021) Dovranno risarcire. La Corte dei Conti durissima: "Inefficaci, privi di controllo, c'è da chiedersi perchè ebbero il premio di risultato" Leggi su repubblica (Di giovedì 1 aprile 2021) Dovranno risarcire. La Corte dei Conti durissima: "Inefficaci, privi di controllo, c'è da chiedersi perchè ebbero il premio di risultato"

Advertising

StraNotizie : Genova, tre ex Direttori scolastici regionali condannati: non bloccarono lo stipendio al prof che violentò gli stud… - rep_genova : Genova, tre ex Direttori scolastici regionali condannati: non bloccarono lo stipendio al prof che violentò gli stud… - marcopreve : Genova, tre ex Direttori scolastici regionali condannati: non bloccarono lo stipendio al prof che violentò gli stud… - Surabaya_Johnny : Uno pensa che Genova ti manchi quando è brutto tempo, quando qui fa grigio, freddo, sprinn-a quell’acquetta grigia… - genovapostnews : Tre punti in trasferta per l’Iren Genova Quinto: Lazio doppiata -