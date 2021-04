Essere gay è ancora un tabù, il calcio aspetta la sua Rosa Parks (Di giovedì 1 aprile 2021) Ciascuna comunità aspetta la sua Rosa Parks, quella che rovescia il tavolo, quella che ristabilisce con un atto di disordine un nuovo ordine, quella che apre una breccia che nessuno potrà più richiudere. Il calcio non l’ha ancora trovata. Quella originale, il primo dicembre del 1955 cambiò la Storia degli afroamericani. Si rifiutò di cedere il posto a una donna bianca su un autobus a Montgomery, Alabama, come era uso durante gli anni della segregazione razziale. “Non ero fisicamente stanca, ero stanca di cedere”. Può risultare solo all’apparenza “blasfemo” l’accostamento, ma il calcio, il passatempo più seguito da milioni di persone, la macchina da soldi che produce icone e cannibalizza l’attenzione verso altri sport, nell’anno di grazia 2021, la sua Rosa ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 aprile 2021) Ciascuna comunitàla sua, quella che rovescia il tavolo, quella che ristabilisce con un atto di disordine un nuovo ordine, quella che apre una breccia che nessuno potrà più richiudere. Ilnon l’hatrovata. Quella originale, il primo dicembre del 1955 cambiò la Storia degli afroamericani. Si rifiutò di cedere il posto a una donna bianca su un autobus a Montgomery, Alabama, come era uso durante gli anni della segregazione razziale. “Non ero fisicamente stanca, ero stanca di cedere”. Può risultare solo all’apparenza “blasfemo” l’accostamento, ma il, il passatempo più seguito da milioni di persone, la macchina da soldi che produce icone e cannibalizza l’attenzione verso altri sport, nell’anno di grazia 2021, la sua...

