Emilia-Romagna | Bonaccini | “Vaccinare tutti entro l’estate per non chiudere più”

BOLOGNA – "L'aumento dei vaccini unitamente all'arrivo della bella stagione è un fattore molto importante per provare, quando si riaprirà, e ci auguriamo ovviamente presto, a non chiudere mai più. Questa è la vera sfida da mettere in campo. L'anno scorso, verso l'estate, non avevamo il vaccino e a ottobre è arrivata la nuova ondata. Dobbiamo vaccinare tutti gli italiani e tutti gli emiliano-romagnoli entro la fine dell'estate, in modo da non chiudere mai più nulla. Questa è la sfida più grande". Così il presidente della Regione Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, interpellato oggi nel corso di una videoconferenza a Bologna. "MEZZO MILIONE DI VACCINATI IN EMILIA-ROMAGNA ENTRO APRILE"

