Decreto Draghi: restrizioni, visite a parenti e amici, viaggi. Cosa si potrà fare (e cosa no) ad aprile (Di giovedì 1 aprile 2021) Il nuovo Decreto approvato ieri, mercoledì 31 marzo 2021, dal governo Draghi conferma la divisione dell'Italia tra zone rosse e arancioni, aprendo a un possibile allentamento delle restrizioni qualora lo consentano l'andamento dell'epidemia e l'attuazione del piano vaccini. cosa prevede in sintesi il nuovo Decreto approvato dal governo il 31 marzo 2021 Niente zone gialle – Le misure previste dal precedente Decreto, in vigore dal 15 marzo, sono state prorogate dal 7 fino al 30 aprile, ben oltre quindi le feste di Pasqua. Uno spiraglio per le riaperture – Il Consiglio dei Ministri potrà deliberare, in questo arco temporale, un allentamento delle misure, qualora lo consentano l'andamento dell'epidemia e l'attuazione del piano vaccini.

