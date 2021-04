Covid, vaccini in vendita sul dark web: sequestrati due canali Telegram (Di giovedì 1 aprile 2021) Milano - Presunti vaccini AstraZeneca, Pfizer e Moderna in vendita, illegalmente, a prezzi folli sul dark web. Per questo due canali Telegram sono stati sequestrati e oscurat i dal Nucleo Speciale ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 1 aprile 2021) Milano - PresuntiAstraZeneca, Pfizer e Moderna in, illegalmente, a prezzi folli sulweb. Per questo duesono statie oscurat i dal Nucleo Speciale ...

Advertising

Avvenire_Nei : «Senza i vaccini per i poveri i ricchi non potranno essere al sicuro» - Agenzia_Ansa : Covid, ok Cdm al nuovo decreto. Niente zone gialle in aprile, possibili deroghe in base a contagi e vaccini Scuole… - Agenzia_Ansa : L'Italia ha superato la soglia dei 10 milioni di dosi di vaccini anti-Covid somministrate, secondo quanto si appren… - GrossetoNotizie : “Nessun profitto sulla pandemia, vaccino bene comune”: Potere al Popolo scende in piazza - midnightsilvia : RT @Pietro_Otto: Vaccini, allarme Iss. Brusaferro: vaccinati, attenti! Potete contagiare. Ma se è così, come si può obbligare a fare le dos… -