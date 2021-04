Calcio: Bennacer, 'scudetto? Il Milan non gioca per il secondo posto' (Di giovedì 1 aprile 2021) Milano, 1 apr. - (Adnkronos) - "Nei 60 minuti che ho giocato con l'Algeria stavo molto bene, era da tanto che non avevo sensazioni così positive". Parola di Ismael Bennacer, una pedina fondamentale per Stefano Pioli e per il finale di stagione del Milan. Il centrocampista ha raccontato, nell'intervista a Sky Sport, di sentirsi in forma dopo aver giocato con la nazionale contro il Botswana, gara valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa; l'Algeria ha chiuso in testa il proprio girone. Archiviata la parentesi con la nazionale, si ritorna al campionato: "scudetto? Di certo non giochiamo per essere secondi o terzi, ma per provare a finire primi, per questo vogliamo fare del nostro meglio e vedremo che succede. Il Milan è una grande squadra con tantissimi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021)o, 1 apr. - (Adnkronos) - "Nei 60 minuti che hoto con l'Algeria stavo molto bene, era da tanto che non avevo sensazioni così positive". Parola di Ismael, una pedina fondamentale per Stefano Pioli e per il finale di stagione del. Il centrocampista ha raccontato, nell'intervista a Sky Sport, di sentirsi in forma dopo averto con la nazionale contro il Botswana, gara valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa; l'Algeria ha chiuso in testa il proprio girone. Archiviata la parentesi con la nazionale, si ritorna al campionato: "? Di certo non giochiamo per essere secondi o terzi, ma per provare a finire primi, per questo vogliamo fare del nostro meglio e vedremo che succede. Ilè una grande squadra con tantissimi ...

