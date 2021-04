A Team Ninja piacerebbe sviluppare un titolo open-world o fantascientifico (Di giovedì 1 aprile 2021) Lo studio giapponese Team Ninja è orientato verso i classici giochi d'azione, come dimostrano le saghe su cui ha lavorato, come Dead or Alive, Ninja Gaiden o Nioh. Tuttavia, la società sembra avere in mente di esplorare altri generi. In tal senso, è ormai diventato noto che Team Ninja è interessato a realizzare un gioco open world, come ha riconosciuto il direttore dello studio, Fumihiko Yasuda, in una recente intervista. "Non credo che ci sarà alcun cambiamento in termini di azione. Ma se potessi fare qualcosa che non ho mai provato, mi piacerebbe creare un gioco open world o anche un gioco di fantascienza" , ha detto Yasuda. È interessante analizzare le due alternative offerte dal capo del Team ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 aprile 2021) Lo studio giapponeseè orientato verso i classici giochi d'azione, come dimostrano le saghe su cui ha lavorato, come Dead or Alive,Gaiden o Nioh. Tuttavia, la società sembra avere in mente di esplorare altri generi. In tal senso, è ormai diventato noto cheè interessato a realizzare un gioco, come ha riconosciuto il direttore dello studio, Fumihiko Yasuda, in una recente intervista. "Non credo che ci sarà alcun cambiamento in termini di azione. Ma se potessi fare qualcosa che non ho mai provato, micreare un giocoo anche un gioco di fantascienza" , ha detto Yasuda. È interessante analizzare le due alternative offerte dal capo del...

Advertising

xtremehardware : “Nioh 2 – The Complete Edition” è un gioco di ruolo d’azione, sviluppato dal Team Ninja, rilasciato il 5 febbraio 2… - Frances51070652 : Prima del copia e incolla: 'Leonardo è un ninja molto forte, leader di un team di guerrieri che combattono la crimi… - corsedimoto : BSB - Il team FS-3 Racing, riferimento #Kawasaki Motors UK del #BritishSuperbike, spiega nel dettaglio il lavoro di… - Stoupwhiff : La Ninja Gaiden: Master Collection arriverà su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch il 10 giugno 2021 e in… - TonyNinja636 : RT @Kawasaki_Italia: La Ninja ZX-10RR del Team SRC #Kawasaki è pronta per la 24 Ore di Le Mans. Che ve ne pare? #FIMEWC #LeMans24 @Rid… -

Ultime Notizie dalla rete : Team Ninja SBK, test Barcellona: Rea chiude al comando la prima giornata Il nord irlandese ha fatto registrare un tempo di 1'40''793 in sella alla nuova Kawasaki Ninja ZX - ... finalmente in pista con la Ducati Panigale V4 - R del team Go Eleven dopo aver dovuto saltare i ...

SBK test, Redding e Ducati leader di metà giornata ... debbano già vedersela con le Yamaha Gerloff e Razgatlioglu, appartenenti ai team GRT e Crescent. ... Il Cannibale sta cercando soluzioni di setting sulla sua Ninja. Quando ci sarà da attaccare, il ...

Ninja Gaiden Master Collection con i Sigma perché Team Ninja ha perso gli originali Multiplayer.it A Team Ninja piacerebbe sviluppare un titolo open-world o fantascientifico Lo studio giapponese Team Ninja è orientato verso i classici giochi d'azione, come dimostrano le saghe su cui ha lavorato, come Dead or Alive, Ninja Gaiden o Nioh. Tuttavia, la società sembra avere in ...

SBK: Kawasaki presenta la nuova Ninja ZX-10RR di Rea e Lowes SBK: livrea carbon per il team Barni Racing. La classifica di fine giornata. Test SBK, niente BMW per Laverty: “Non ero sicuro che avrei girato” Il gallese è anche l'ultimo pilota con un distacco ...

Il nord irlandese ha fatto registrare un tempo di 1'40''793 in sella alla nuova KawasakiZX - ... finalmente in pista con la Ducati Panigale V4 - R delGo Eleven dopo aver dovuto saltare i ...... debbano già vedersela con le Yamaha Gerloff e Razgatlioglu, appartenenti aiGRT e Crescent. ... Il Cannibale sta cercando soluzioni di setting sulla sua. Quando ci sarà da attaccare, il ...Lo studio giapponese Team Ninja è orientato verso i classici giochi d'azione, come dimostrano le saghe su cui ha lavorato, come Dead or Alive, Ninja Gaiden o Nioh. Tuttavia, la società sembra avere in ...SBK: livrea carbon per il team Barni Racing. La classifica di fine giornata. Test SBK, niente BMW per Laverty: “Non ero sicuro che avrei girato” Il gallese è anche l'ultimo pilota con un distacco ...