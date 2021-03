VIDEO – Due quintali tra cocaina e hashish, armi e 650mila €. Scacco ai narcos (Di mercoledì 31 marzo 2021) Polizia di Stato e Guardia di Finanza di Napoli: sequestrati 150 chili di cocaina, 46 chili di hashish. Inoltre 9 armi da fuoco e 650.000 euro in contanti. Cinque arresti e due denunce per traffico internazionale di stupefacenti, riciclaggio e autoriciclaggio. La nota descrive l’operazione congiunta nel settore antidroga. Si legge: “Polizia di Stato e Guardia di Finanza di Napoli hanno tratto in arresto cinque persone. Sono indiziate a vario titolo di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e armi. Sequestrati complessivamente da Squadra Mobile e G.I.CO. di Napoli 150 chilogrammi di cocaina, 46 chilogrammi di hashish, 9 pistole con munizionamento, strumenti per il confezionamento della sostanza stupefacente, oltre 650.000 euro in contanti. Due degli arrestati sono ... Leggi su ladenuncia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Polizia di Stato e Guardia di Finanza di Napoli: sequestrati 150 chili di, 46 chili di. Inoltre 9da fuoco e 650.000 euro in contanti. Cinque arresti e due denunce per traffico internazionale di stupefacenti, riciclaggio e autoriciclaggio. La nota descrive l’operazione congiunta nel settore antidroga. Si legge: “Polizia di Stato e Guardia di Finanza di Napoli hanno tratto in arresto cinque persone. Sono indiziate a vario titolo di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e. Sequestrati complessivamente da Squadra Mobile e G.I.CO. di Napoli 150 chilogrammi di, 46 chilogrammi di, 9 pistole con munizionamento, strumenti per il confezionamento della sostanza stupefacente, oltre 650.000 euro in contanti. Due degli arrestati sono ...

Advertising

La7tv : #tagada Le domande di #Damilano a #Renzi: 'Per entrare in quel Gp bisognava essere guariti dal Covid entro due sett… - robertosaviano : Le ultime settimane sono state segnata da due sparatorie di massa - le ennesime - negli Stati Uniti: Atlanta e Boul… - redazioneiene : Tina lo aveva conosciuto due mesi prima in chat. Con @GiovannaNinaPal cerchiamo informazioni su quest’uomo, Luigi… - Luca73284882 : RT @francescatotolo: In due giorni, sono sbarcati a #Lampedusa 334 #migranti, mentre la nave #OpenArms di @openarms_fund sta navigando into… - valemontalti : RT @Jk_italy: [NAVER ????] I video audio di My Time e Euphoria hanno superato 30M e 47M di stream su Youtube. Jungkook è l'unico solista cor… -