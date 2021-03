Sondaggi, Letta-Conte più graditi di Meloni-Salvini per il dopo Draghi. Il leader M5s in testa per fiducia (Di mercoledì 31 marzo 2021) dopo l’esperienza Draghi, il 40 per cento degli intervistati preferisce che al governo vada la coppia Giuseppe Conte-Enrico Letta (+1% rispetto a una settimana fa). Mentre il 35% sceglie Matteo Salvini-Giorgia Meloni e il 25 per cento non si esprime. A rivelarlo è il Sondaggio di Ipsos Italia per Di Martedì (La7). “E’ un dato che un po’ sorprende”, ha dichiarato Nando Pagnoncelli a La7, “perché il centrodestra è avanti negli orientamenti di voto, ma Letta e Conte rappresentano una novità per certi versi e qualcuno teme che Meloni-Salvini possano essere in forte competizione tra loro”. Per quanto riguarda invece la fiducia nei leader, a domanda secca il 22 per cento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021)l’esperienza, il 40 per cento degli intervistati preferisce che al governo vada la coppia Giuseppe-Enrico(+1% rispetto a una settimana fa). Mentre il 35% sceglie Matteo-Giorgiae il 25 per cento non si esprime. A rivelarlo è ilo di Ipsos Italia per Di Martedì (La7). “E’ un dato che un po’ sorprende”, ha dichiarato Nando Pagnoncelli a La7, “perché il centrodestra è avanti negli orientamenti di voto, marappresentano una novità per certi versi e qualcuno teme chepossano essere in forte competizione tra loro”. Per quanto riguarda invece lanei, a domanda secca il 22 per cento ...

Advertising

fattoquotidiano : Sondaggi, gradimento in calo per Draghi e il governo. Conte e Letta portano bene a 5 stelle e Pd, che superano Melo… - LegaSalvini : ++ SONDAGGI, LEGA RESTA PRIMO PARTITO AL 24,5%. EFFETTO LETTA SUL PD: I DEM PERDONO UN ALTRO PUNTO ++ - giovannifino : #Renzi non schioda dal 2%. E tanto più è irrilevante lui, quanto più imbarazzanti le sue tesi e interviste. Si goda… - vincenzocacac12 : - algirone : RT @fabrizio19651: RINFRESCHIAMO LA MEMORIA AGLI INNAMORATI DI DRAGHI I sondaggi Ipsos illustrati da Nando Pagnoncelli durante DiMartedì di… -