Regione Lazio avvisa Comune Roma | pronti a breve con poteri sostitutivi

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti… - CarloCalenda : Aggiungo un’informazione doverosa al piano rifiuti. La Regione Lazio guidata da @nzingaretti e @MAXVALERIANI ha mes… - LiaQuartapelle : Il Lazio raggiunge oggi 1 mln di inoculazioni. Il Veneto da ieri sperimenta la chiamata diretta. Sarebbe utile che… - maiorum_mos : @Ruffino_Lorenzo @petunianelsole Balle. Campania, con la popolazione più giovane d'Italia (in %) ha ricevuto dosi P… - Nihal884 : @crazybalzano @paulolden1 @kunta61 Oggi il Lazio fa -8 nelle terapie intensive. No sono una ragazza che dà meriti a… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Lazio

RomaDailyNews

Decreto Covid oggi in Cdm/ Regole 7 - 30 aprile: riaperture e obbligo vaccini sanitari Il referente scientifico per le vaccinazioni Asl Roma 1 e strategie vaccinali dellaha ...Lache ha fatto registrate il numero maggiore di somministrazioni (1.592.537) in termini assoluti è la Lombardia, davanti a(1.029.158) e Emilia - Romagna (881.418). Per quanto riguarda ...Approvato in Giunta lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lazio e Piccoli Comuni e attivazione del gruppo di lavoro regionale dei responsabili per la Trasformazione Digitale dei Piccoli C ...In base al nuovo decreto legge del Governo e all'ordinanza firmata dal ministro Roberto Speranza, da martedì 30 marzo il Lazio è in zona arancione. Per conoscere tutte le misure adottate dal Governo a ...