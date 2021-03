Nuovo decreto Covid aprile, possibili graduali riaperture: ma è tensione nella maggioranza (Di mercoledì 31 marzo 2021) Cresce l’attesa per la bozza del Nuovo decreto Covid di aprile 2021: dopo settimane di restrizioni e chiusure su tutto il territorio nazionale, il provvedimento allo studio del governo potrebbe prevedere graduali riaperture dopo la metà del mese. Ovviamente se i dati sanitari muoveranno nella giusta direzione. All’interno dell’esecutivo, però, è tensione tra i ministri: da una parte c’è chi, basandosi sul rapporto dell’Istituto superiore di sanità sulla diffusione delle varianti Covid vorrebbe tenere la linea dura, dall’altra chi spinge – al contrario – per allentare non appena possibile. Nuovo decreto Covid aprile: tensione sulle ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) Cresce l’attesa per la bozza deldi2021: dopo settimane di restrizioni e chiusure su tutto il territorio nazionale, il provvedimento allo studio del governo potrebbe prevederedopo la metà del mese. Ovviamente se i dati sanitari muoverannogiusta direzione. All’interno dell’esecutivo, però, ètra i ministri: da una parte c’è chi, basandosi sul rapporto dell’Istituto superiore di sanità sulla diffusione delle variantivorrebbe tenere la linea dura, dall’altra chi spinge – al contrario – per allentare non appena possibile.sulle ...

