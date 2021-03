Napoli, condanna e assoluzione per due nipoti del boss Rinaldi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il gip di Napoli Luca Battinieri, al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato, ha condannato, per usura e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso i fratelli Rita e Francesco Rinaldi, 38 e 34 anni, figli del capoclan Antonio Rinaldi, detto “‘o giallo”, fondatore dell’omonimo gruppo mafioso della periferia di Napoli, ucciso dal clan Mazzarella nel 1989, fratello dell’attuale capoclan, Ciro Rinaldi detto “MyWay”. Il giudice ha inflitto ai due nipoti di Ciro Rinaldi, rispettivamente 6 anni e 3 anni e 2 mesi. La Procura aveva chiesto 12 anni per Rita e 9 per Francesco. I due figli di Antonio Rinaldi, difesi dagli avvocati Raffaele Chiummariello e Antonio ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il gip diLuca Battinieri, al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato, hato, per usura e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso i fratelli Rita e Francesco, 38 e 34 anni, figli del capoclan Antonio, detto “‘o giallo”, fondatore dell’omonimo gruppo mafioso della periferia di, ucciso dal clan Mazzarella nel 1989, fratello dell’attuale capoclan, Cirodetto “MyWay”. Il giudice ha inflitto ai duedi Ciro, rispettivamente 6 anni e 3 anni e 2 mesi. La Procura aveva chiesto 12 anni per Rita e 9 per Francesco. I due figli di Antonio, difesi dagli avvocati Raffaele Chiummariello e Antonio ...

