(Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - La regola dei dueconfermata nei giorni scorsi da Beppe Grillo? "Sa come la penso su questo. Mi permetto di suggerire ai miei ex-colleghi che: 1, ricordo che agli Stati generali venne messa una pietra sopra su questa cosa; 2, che in un momento di crisi economica non è unolitigare su quello che dovrebbe essere solo un dato di fatto". Così intercettato dall'Adnkronos Alessandro Di

Advertising

TV7Benevento : M5S: Di Battista, 'lite su 2 mandati ora spettacolo poco edificante'... - adessodibba : RT @Giggiola4: @Caffe_Graziella @adessodibba @ale_dibattista Cioè Di Battista fa parte di quello schieramento con cui governa il M5S? Ma ch… - Giggiola4 : @Caffe_Graziella @adessodibba @ale_dibattista Cioè Di Battista fa parte di quello schieramento con cui governa il M… - pieroomega : RT @ElioLannutti: M5S, la mossa anti-Conte degli espulsi: il pm faccia votare il comitato direttivo. Lezzi e Di Battista: colpi bassi dai s… - anodo59 : RT @ElioLannutti: M5S, la mossa anti-Conte degli espulsi: il pm faccia votare il comitato direttivo. Lezzi e Di Battista: colpi bassi dai s… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Battista

Così Alessandro Diin un commento postato sulla pagina Facebook di Beppe Grillo, dove il garante delha rilanciato un articolo critico di Fabio Massimo Parenti sul duo Biden - Blinken ...Abbia coraggio, chi non vuole Conte a capo del, di dirlo pubblicamente perché non sono e non sarò certo io ad ostacolarlo con manovre subdole". Anche Alessandro Diattacca: "Ancora una ...2, che in un momento di crisi economica non è uno spettacolo edificante litigare su quello che dovrebbe essere solo un dato di fatto". Così intercettato dall'Adnkronos Alessandro Di Battista.Giuseppe "il temporeggiatore" prende tempo ma ha pronto un nuovo manifesto per il Movimento. Domani prima assemblea, ma sono da risolvere urgentemente la questione dei due mandati e i rapporti con Rou ...