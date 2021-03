Iscrizioni ed esami falsi all’Università di Salerno: due arrestati e 42 indagati (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDue dipendenti dell‘Università di Salerno sono stati messi agli arresti domiciliari e 42 persone sono indagate nell’ ambito di una indagine su false attestazioni di esami universitari ed irregolarità nell’ iscrizione alla facoltà di Medicina. Le indagini della Guardia di Finanza di Salerno sono partite da una denuncia della stessa Università, che aveva rilevato anomalie nella procedura di immatricolazione di due studenti di Medicina, iscritti pur non essendo in posizione utile nella graduatoria nazionale dei test d’ ingresso. Ad aver effettuato l’ iscrizione – secondo quanto emerso dalle indagini – sarebbe stato un dipendente dell’ Ateneo salernitano, Carmine Leo, entrato abusivamente nel sistema informatico. L’ impiegato avrebbe più volte utilizzato le proprie credenziali anche per attestare ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDue dipendenti dell‘Università disono stati messi agli arresti domiciliari e 42 persone sono indagate nell’ ambito di una indagine su false attestazioni diuniversitari ed irregolarità nell’ iscrizione alla facoltà di Medicina. Le indagini della Guardia di Finanza disono partite da una denuncia della stessa Università, che aveva rilevato anomalie nella procedura di immatricolazione di due studenti di Medicina, iscritti pur non essendo in posizione utile nella graduatoria nazionale dei test d’ ingresso. Ad aver effettuato l’ iscrizione – secondo quanto emerso dalle indagini – sarebbe stato un dipendente dell’ Ateneo salernitano, Carmine Leo, entrato abusivamente nel sistema informatico. L’ impiegato avrebbe più volte utilizzato le proprie credenziali anche per attestare ...

