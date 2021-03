Inter, Goldman Sachs per il prestito ponte: Suning pronta a restare (Di mercoledì 31 marzo 2021) Milano, 31 marzo 2021 " L'Inter è pronta ad accantonare tutte le voci societarie riguardanti la liquidità e la continuità aziendale. Suning è vicina al prestito ponte per arrivare a fine stagione e, ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Milano, 31 marzo 2021 " L'ad accantonare tutte le voci societarie riguardanti la liquidità e la continuità aziendale.è vicina alper arrivare a fine stagione e, ...

