Infortunati Napoli | Petagna e Rrahami si allenano in gruppo Le ultime

Il Napoli continua il suo lavoro a Castelvolturno con i nazionali assenti: buone notizie per Gattuso da Petagna e Rrahmani Gennaro Gattuso continua a lavorare a Castelvolturno contemplando però anche gli assenti impegnati con le nazionali. Buone notizie per il tecnico azzurro che rivede Petagna e Rrahmani: i due si sono allenati interamente col gruppo. Le ultime anche su Demme ed Ospina. «Rrahmani e Petagna hanno svolto l'intera seduta in gruppo. Demme ha fatto differenziato e piscina. Ospina ha svolto lavoro personalizzato in campo e terapie».

