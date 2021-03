Il governo accelera sulle dosi ai docenti per riaprire anche le università (Di mercoledì 31 marzo 2021) Vaccinare i docenti universitari il più in fretta possibile per tornare alle lezioni in presenza. È la richiesta di Maria Cristina Messa, ministra dell’università e della Ricerca, che sulla Stampa dice: «Vanno vaccinati il più in fretta possibile. Una parte lo sono già, il resto lo farà presto permettendoci di aprire con tranquillità gli atenei. Io sono favorevole a una vaccinazione delle categorie che hanno contatti con il pubblico dagli addetti ai supermercati agli insegnanti». La logica è questa: «Includere anche i professori universitari fra gli insegnanti vuol dire dare la stessa importanza all’istruzione di chi è più piccolo e di chi è più grande. Ora per fortuna il piano vaccinale è qualcosa di concreto e ci permette di vedere un aumento massiccio nel numero di vaccinazioni». La ministra – che da medico si è già vaccinata «a ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 31 marzo 2021) Vaccinare iuniversitari il più in fretta possibile per tornare alle lezioni in presenza. È la richiesta di Maria Cristina Messa, ministra dell’e della Ricerca, che sulla Stampa dice: «Vanno vaccinati il più in fretta possibile. Una parte lo sono già, il resto lo farà presto permettendoci di aprire con tranquillità gli atenei. Io sono favorevole a una vaccinazione delle categorie che hanno contatti con il pubblico dagli addetti ai supermercati agli insegnanti». La logica è questa: «Includerei professori universitari fra gli insegnanti vuol dire dare la stessa importanza all’istruzione di chi è più piccolo e di chi è più grande. Ora per fortuna il piano vaccinale è qualcosa di concreto e ci permette di vedere un aumento massiccio nel numero di vaccinazioni». La ministra – che da medico si è già vaccinata «a ...

Advertising

Linkiesta : Il governo accelera sulle dosi ai docenti per riaprire anche le università - fianoromano : - misiagentiles : RT @Qualenergiait: Sblocco del piano per le infrastrutture di ricarica e della piattaforma unica nazionale \'nel più breve tempo possibile\… - ItalianPolitics : RT @Qualenergiait: Sblocco del piano per le infrastrutture di ricarica e della piattaforma unica nazionale \'nel più breve tempo possibile\… - Qualenergiait : Sblocco del piano per le infrastrutture di ricarica e della piattaforma unica nazionale \'nel più breve tempo possi… -