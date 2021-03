Forse c’è una truffa dietro al sequestro di due italiani in Siria (Di mercoledì 31 marzo 2021) La procura di Roma sta indagando su due rapimenti del 2016: sono state arrestate tre persone e uno dei sequestrati è indagato Leggi su ilpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) La procura di Roma sta indagando su due rapimenti del 2016: sono state arrestate tre persone e uno dei sequestrati è indagato

Advertising

visitmuve_it : «[...] forse nel silenzio di Venezia c'è qualcosa che non può essere in nessun altro silenzio [...] una sorta di re… - LauraMa70360422 : @alisborina Condivido in pieno loro faranno quello che vogliono ma anche io rimango dell'idea che se c'è in ?? cambi… - AugmentedBeauty : RT @lubalix: una donna che nega che un'altra donna sia in grado di prendere scelte consapevoli, come capire se un uomo la ama o no. Sarà fo… - FCM73001330 : @Andyphone @marco_gervasoni @repubblica Sarebbe ora che ci preoccupassimo anche di questi soggetti, o non ne abbiam… - lubalix : una donna che nega che un'altra donna sia in grado di prendere scelte consapevoli, come capire se un uomo la ama o… -

Ultime Notizie dalla rete : Forse c’è Nasce SaniTask, primo hub per la community del management della sanità italiana Fortune Italia