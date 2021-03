Elodie “Quelli della Lega sono indegni, non dovrebbe essere in Parlamento” (Di mercoledì 31 marzo 2021) La cantante Elodie attacca duramente la Lega, contraria all’approvazione del Ddl Zan sull’omotransfobia: “Questa gente non dovrebbe essere in Parlamento“. Non è la prima volta, probabilmente non sarà l’ultima. Elodie torna all’attacco della Lega, dopo una serie di polemiche che l’avevano vista contrapposta al partito guidato da Matteo Salvini nei mesi scorsi. Questa volta, l’oggetto L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 31 marzo 2021) La cantanteattacca duramente la, contraria all’approvazione del Ddl Zan sull’omotransfobia: “Questa gente nonin“. Non è la prima volta, probabilmente non sarà l’ultima.torna all’attacco, dopo una serie di polemiche che l’avevano vista contrapposta al partito guidato da Matteo Salvini nei mesi scorsi. Questa volta, l’oggetto L'articolo proviene da Leggilo.org.

