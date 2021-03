Dwars door Vlaanderen 2021, Mathieu van der Poel: “Voglio tornare a casa con ottime sensazioni, ma non perdo il sonno se non vinco” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Mathieu van der Poel, oggi, parteciperà alla Dwars door Vlaanderen 2021 da campione in carica e grande favorito. Il fuoriclasse neerlandese, due anni fa, su queste strade, ottenne il primo successo della sua carriera nel World Tour. Questa volta, però, troverà sulla sua strada un rivale del rango di Julian Alaphilippe, il quale prenderà parte alla semiclassica fiamminga per preparare il Giro delle Fiandre. Van der Poel, poco prima della gara, ha rilasciato una breve intervista in cui ha parlato delle sue aspettative per oggi. Queste le sue parole: “Questa è una gara che mi piace molto, non è lunghissima, ma si accende spesso già lontano dal traguardo. Il tracciato, inoltre, è molto adatto alle mie caratteristiche. Spero, ovviamente, di tornare a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021)van der, oggi, parteciperà allada campione in carica e grande favorito. Il fuoriclasse neerlandese, due anni fa, su queste strade, ottenne il primo successo della sua carriera nel World Tour. Questa volta, però, troverà sulla sua strada un rivale del rango di Julian Alaphilippe, il quale prenderà parte alla semiclassica fiamminga per preparare il Giro delle Fiandre. Van der, poco prima della gara, ha rilasciato una breve intervista in cui ha parlato delle sue aspettative per oggi. Queste le sue parole: “Questa è una gara che mi piace molto, non è lunghissima, ma si accende spesso già lontano dal traguardo. Il tracciato, inoltre, è molto adatto alle mie caratteristiche. Spero, ovviamente, dia ...

