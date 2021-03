"Devo dire la verità, mi si è ristretto". Insinna ascolta sconcertato: la campionessa dell'Eredità in tilt, disastro in studio (Di mercoledì 31 marzo 2021) Adenia, nuova campionessa de L'Eredità, ha giocato alla ghigliottina nella puntata di martedì 30 marzo. La donna, come è avvenuto nei giorni scorsi, partecipa come altri ex campioni che in passato hanno vinto e in queste settimane sono tornati per giocare per beneficenza con Flavio Insinna. Adenia, però, non ce l'ha fatta: alla ghigliottina non è riuscita ad indovinare la risposta corretta, spiegando di essersi emozionata e di essere andata, quindi, fuori strada durante i suoi ragionamenti. "Devo dire la verità: sono molto emozionata, perciò il campo visivo del pensiero, diciamo, mi si è ristretto", si è giustificata. Flavio Insinna le ha subito risposto: “Bellissimo che tu sia qui a giocare per gli altri” e vedendola in difficoltà, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Adenia, nuovade L', ha giocato alla ghigliottina nella puntata di martedì 30 marzo. La donna, come è avvenuto nei giorni scorsi, partecipa come altri ex campioni che in passato hanno vinto e in queste settimane sono tornati per giocare per beneficenza con Flavio. Adenia, però, non ce l'ha fatta: alla ghigliottina non è riuscita ad indovinare la risposta corretta, spiegando di essersi emozionata e di essere andata, quindi, fuori strada durante i suoi ragionamenti. "la: sono molto emozionata, perciò il campo visivo del pensiero, diciamo, mi si è", si è giustificata. Flaviole ha subito risposto: “Bellissimo che tu sia qui a giocare per gli altri” e vedendola in difficoltà, ...

