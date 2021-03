“D’accordo con Draghi: se i numeri dicono rosso è rosso”. Il dietrofront di Salvini sulle misure Covid (Di mercoledì 31 marzo 2021) Covid, Salvini sulle aperture: “D’accordo con il premier: se i numeri dicono rosso è rosso” Matteo Salvini cambia idea. Nei giorni scorsi ha più volte invocato la possibilità di allentare le restrizioni anche nel mese di aprile andando di fatto in direzione opposta a quella del governo guidato da Mario Draghi, e di cui il leader della Lega fa parte. Ma oggi, in vista del consiglio dei ministri sulle nuove misure anti Covid, Salvini fa dietrofront e si allinea a Draghi: “sulle aperture noi sosteniamo la linea Draghi: quindi se i dati scientifici portano ... Leggi su tpi (Di mercoledì 31 marzo 2021)aperture: “con il premier: se i” Matteocambia idea. Nei giorni scorsi ha più volte invocato la possibilità di allentare le restrizioni anche nel mese di aprile andando di fatto in direzione opposta a quella del governo guidato da Mario, e di cui il leader della Lega fa parte. Ma oggi, in vista del consiglio dei ministrinuoveantifae si allinea a: “aperture noi sosteniamo la linea: quindi se i dati scientifici portano ...

Advertising

lofioramonti : Chiediamo al Governo di istituire #ServizioCivileAmbientale con formazione e retribuzione per under 35. Una misura… - repubblica : ?? Covid, sulle aperture Salvini si allinea a Draghi: 'D'accordo con il premier: se i numeri dicono rosso e' rosso,… - CarloCalenda : Non sono d'accordo con @sbonaccini quando dice che il Governo deve pensare solo a fare arrivare i #vaccini. Va stab… - lladyshelby : RT @king_cicci: Sono d'accordo, seguire il nostro Tommy non è per nulla stressante. Io e le mie amiche invasate e trentenni @londonthea @El… - Laura48673787 : RT @Lara49682844: @simonel78648503 @Anna50732053 @mariogiordano5 Anche io. Perfettamente d'accordo con la tua mamma. E un simpaticone.??????????… -

Ultime Notizie dalla rete : D’accordo con Random ultimo a Sanremo: «Ma a 19 anni vale come una vittoria» ilmattino.it