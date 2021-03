Crotone, Messias ci crede: “10 finali per salvarci. Fino a quando la matematica non dirà il contrario…” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Junior Messias lancia la carica per il suo Crotone. Il brasiliano è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del finale di stagione che attende i calabresi alla disperata ricerca di punti per rimanere nella massima serie. La squadra di Cosmi sarà impegnata in quelle che il centrocampista o attaccante definisce "10 finali".Messias carica il Crotonecaption id="attachment 1043817" align="alignnone" width="697" Messias (getty images)/caption"Per il Crotone sarà difficilissima con il Napoli", ha esordito Messias sul prossimo impegno dei calabresi in campionato contro la squadra partenopea. "Ma dobbiamo uscire dal campo con la consapevolezza di aver dato tutto". E ancora sulla salvezza: "Ci stiamo allenando bene, con lo spirito giusto. ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 31 marzo 2021) Juniorlancia la carica per il suo. Il brasiliano è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del finale di stagione che attende i calabresi alla disperata ricerca di punti per rimanere nella massima serie. La squadra di Cosmi sarà impegnata in quelle che il centrocampista o attaccante definisce "10".carica ilcaption id="attachment 1043817" align="alignnone" width="697"(getty images)/caption"Per ilsarà difficilissima con il Napoli", ha esorditosul prossimo impegno dei calabresi in campionato contro la squadra partenopea. "Ma dobbiamo uscire dal campo con la consapevolezza di aver dato tutto". E ancora sulla salvezza: "Ci stiamo allenando bene, con lo spirito giusto. ...

