Cremona | Anacleto e Fabio Trivella | papà e figlio morti di Covid a 5 giorni di distanza

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Ilera da una vita il macellaio del paese, lo conoscevano tutti e lui serviva tutti con quella confidenza che ti conquisti con il sorriso e la riservatezza. Ilera un ragazzo con la sindrome di Down., 86 anni compiuti da poco, e, 57, non si sono mai staccati l’uno dall’altro. In casa e fuori. A Persico Dosimo, poco più di 3mila abitanti alle porte di, hanno sempre diviso tutto: i momenti belli e i momenti brutti. E con sacrificio e amore sono sempre andati avanti. Ilse li è portati via: prima, giovedì scorso, lunedìòòò. Una vita insieme, “in simbiosi”, racconta al ilfattoquotidiano.it Valentina, nipote e cugina. Insieme ancora di più dopo la morte della madre di ...