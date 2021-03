Covid | bozza dl | slittano di 5 mesi elezioni ordini professionali

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) -di cinque mese leper i consigli nazionali degliprofessionale. Lo prevede ladel dl anti-arrivato sul tavolo del Cdm. "I consigli nazionali deglivigilati dal Ministero della giustizia che non hanno provveduto a svolgere le procedure per ledei relativi organi rappresentativi territoriali e nazionali - si legge infatti nel testo - possono disporre, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure" di "un ulteriore differimento della data delle, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del ...

rtl1025 : ?? Nessuna zona gialla fino al 30 aprile. E' quanto prevede la bozza del nuovo decreto legge #Covid_19, che è atteso… - repubblica : Decreto anti-Covid, Italia rossa e arancione tutto aprile. Oggi il Cdm sulle nuove misure. La bozza: obbligo vaccin… - rtl1025 : ?? Obbligo vaccino 'gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la lo… - nocchi_rita : RT @ultimenotizie: Nessuna #zonagialla fino al 30 aprile. È quanto prevede la bozza del nuovo decreto legge Covid, che è atteso nel pomerig… - rtl1025 : ?? Fino al 30 aprile nelle zone rosse non sarà consentito andare a trovare parenti o amici una volta al giorno e in… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bozza

Articolo aggiornato alle 17:47nuovo Dl: in zona rossa niente visite a amici o parenti fino al 30 aprile Fino al 30 aprile nelle zone rosse non sarà consentito andare a trovare parenti o ...Niente più zone gialle in Italia fino al 30 aprile. E' quanto prevede unadel Dl, che andrà in Consiglio dei ministri a breve. 'Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla', si ...Roma, 31 mar. (LaPresse) - Scatta l'obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie ...Roma, 31 mar. (LaPresse) - Se il medico, infermiere o operatore sanitario non risponde alla convocazione dell'Asl e quindi non si vaccina scatta la ...