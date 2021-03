Contributi a fondo perduto anche per le nuove P.IVA (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento di rettifica al DL Sostegni. I . Il Decreto Sostegni ha introdotto nuovamente i Contributi a fondo perduto per le partite IVA che dimostrino una perdita del fatturato superiore al 30% tra il 2019 ed il 2020. E le neo-Partite L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento di rettifica al DL Sostegni. I . Il Decreto Sostegni ha introdotto nuovamente iper le partite IVA che dimostrino una perdita del fatturato superiore al 30% tra il 2019 ed il 2020. E le neo-Partite L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

GDF : Operazione “Carpe Covid” della #GDF #Crotone. Imprenditore percepiva indebitamente il contributo a fondo perduto pe… - Agia_Cia : RT @Cia_Agricoltura: Online #CIASostieneleimprese per supportare le aziende agricole e agroalimentari nella richiesta dei contributi a fond… - Anabio2015 : RT @Cia_Agricoltura: Online #CIASostieneleimprese per supportare le aziende agricole e agroalimentari nella richiesta dei contributi a fond… - annalisanicolet : RT @Cia_Agricoltura: Online #CIASostieneleimprese per supportare le aziende agricole e agroalimentari nella richiesta dei contributi a fond… - opivarese : RT @FNInfermieri: Nel primo trimestre 2021 il fondo di solidarietà #NoiConGliInfermieri ha erogato contributi per un totale di 748.298,29 e… -