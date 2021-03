Clubhouse ha un problema con la moderazione dell'odio e del razzismo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Anche la piattaforma vocale ha difficoltà a evitare la proliferazione dell'hate speech Quando ci si imbatte in fenomeni negativi all’interno dei social network, una reazione molto comune è quella di attribuire tutta la colpa ai social stessi. Ma i mezzi digitali sono lo specchio della società. Ad esempio, se la società è sessista, razzista, misogina, troveremo sessismo, razzismo, misoginia anche online, poichè … Leggi su it.mashable (Di mercoledì 31 marzo 2021) Anche la piattaforma vocale ha difficoltà a evitare la proliferazione'hate speech Quando ci si imbatte in fenomeni negativi all’interno dei social network, una reazione molto comune è quella di attribuire tutta la colpa ai social stessi. Ma i mezzi digitali sono lo specchioa società. Ad esempio, se la società è sessista, razzista, misogina, troveremo sessismo,, misoginia anche online, poichè …

Advertising

itsfra_ : Unpopular opinion: clubhouse avrebbe anche un ottimo potenziale. La room che fanno Gaia e Pietro la domenica dove p… - Elena31305 : Lazzaro fai chiudere la room fingi un problema di Clubhouse - Gioo_6 : C'è un problema di voci stasera #Clubhouse - b_dgyal39 : RAGA AIUTATEMI NON SO PERCHÉ NON MI VA L'AUDIO SOLO SU CLUBHOUSE QUALCUNO CHE HA MAI AVUTO STO PROBLEMA? #TZVIP - ivan_xp : Clubhouse ha un problema: è troppo facile da copiare e tutti lo stanno già facendo -