Cdp: in 2020 utile netto a 2,8 mld (+1%), rissorse mobilitate per 21,7mld (+2%) (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Cdp spa ha chiuso il 2020 con un utile netto pari a 2,8 miliardi di euro, in crescita dell'1% rispetto al 2019. Le risorse mobilitate nel 2020 sono pari a 21,7 miliardi di euro (+2%). Lo rende noto Cdp dopo che il Cda, presieduto da Giovanni Gorno Tempini, ha approvato il progetto di Bilancio d'esercizio, il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2020 del Gruppo Cdp inclusa nel primo Bilancio integrato di sostenibilità. Il progetto di Bilancio, illustrato dall'Amministratore delegato Fabrizio Palermo, sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti che verrà convocata dal Consiglio di Amministrazione. Con riguardo alla raccolta, questa si attesta a 378 miliardi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Cdp spa ha chiuso ilcon unpari a 2,8 miliardi di euro, in crescita dell'1% rispetto al 2019. Le risorsenelsono pari a 21,7 miliardi di euro (+2%). Lo rende noto Cdp dopo che il Cda, presieduto da Giovanni Gorno Tempini, ha approvato il progetto di Bilancio d'esercizio, il Bilancio consolidato al 31 dicembree la dichiarazione consolidata di carattere non finanziariodel Gruppo Cdp inclusa nel primo Bilancio integrato di sostenibilità. Il progetto di Bilancio, illustrato dall'Amministratore delegato Fabrizio Palermo, sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti che verrà convocata dal Consiglio di Amministrazione. Con riguardo alla raccolta, questa si attesta a 378 miliardi di ...

