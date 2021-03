Al drive - through in Qatar ora si vaccinano i 40enni (Di mercoledì 31 marzo 2021) Auto in coda al nuovo drive - through per le vaccinazioni nella città di al - Wakrah, a Sud della capitale del Quatar, Doha. Qui i residenti possono ricevre la seconda dose del vaccino anti - Covid. ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 31 marzo 2021) Auto in coda al nuovoper le vaccinazioni nella città di al - Wakrah, a Sud della capitale del Quatar, Doha. Qui i residenti possono ricevre la seconda dose del vaccino anti - Covid. ...

Advertising

VivereMilano : Milano, ‘Drive through’ Trenno. Assessore Foroni: sistema lombardo funziona - TwittAuxologico : ?? Il 4 e 5 aprile, in occasione delle festività pasquali ???, tutte le sedi di #Auxologico in #Lombardia e… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Campagna vaccinale: la protezione civile del VCO pronta all'azione, al Tecnoparco il drive through vaccinale - vco24news : Campagna vaccinale: la protezione civile del VCO pronta all'azione, al Tecnoparco il drive through vaccinale… - citynowit : Una nuova sede per il piano vaccinale?? -

Ultime Notizie dalla rete : drive through Al drive - through in Qatar ora si vaccinano i 40enni Auto in coda al nuovo drive - through per le vaccinazioni nella città di al - Wakrah, a Sud della capitale del Quatar, Doha. Qui i residenti possono ricevre la seconda dose del vaccino anti - Covid. Lo Stato della penisola ...

#Covid - 19, Figliuolo: "In Lombardia va tutto bene? No" Il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid ha visitato oggi, insieme con il Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, l'hub vaccinale della Fiera e il drive through del Parco di Trenno a ...

Al drive-through in Qatar ora si vaccinano i 40enni askanews Al drive-through in Qatar ora si vaccinano i 40enni Al Wakrah (Qatar), 31 mar. (askanews) - Auto in coda al nuovo drive-through per le vaccinazioni nella città di al-Wakrah, a Sud della capitale del Quatar, Doha. Qui i residenti possono ricevre la ...

Covid, Fontana: "Lombardia in zona rossa fino all'11 aprile" | Bozza dl, obbligo vaccino anche per i farmacisti È il primo degli impegni lombardi e milanesi del commissario che, accompagnato da Fabrizio Curcio, Capo dipartimento della Protezione Civile, prosegue il suo giro al drive through del Parco di Trenno ...

Auto in coda al nuovoper le vaccinazioni nella città di al - Wakrah, a Sud della capitale del Quatar, Doha. Qui i residenti possono ricevre la seconda dose del vaccino anti - Covid. Lo Stato della penisola ...Il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid ha visitato oggi, insieme con il Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, l'hub vaccinale della Fiera e ildel Parco di Trenno a ...Al Wakrah (Qatar), 31 mar. (askanews) - Auto in coda al nuovo drive-through per le vaccinazioni nella città di al-Wakrah, a Sud della capitale del Quatar, Doha. Qui i residenti possono ricevre la ...È il primo degli impegni lombardi e milanesi del commissario che, accompagnato da Fabrizio Curcio, Capo dipartimento della Protezione Civile, prosegue il suo giro al drive through del Parco di Trenno ...