UOMINI E DONNE oggi, 30 marzo: a GEMMA interessa Domenico? (Di martedì 30 marzo 2021) oggi (martedì 30 marzo) su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento con UOMINI e DONNE e abbiamo precisamente assistito all’inizio della messa in onda di una nuova registrazione. Si inizia dalle dinamiche sentimentali legate alla dama GEMMA Galgani, che sta conoscendo il signor Domenico. Stando però all’opinione di Tina Cipollari e Gianni Sperti, lei non è realmente interessata all’uomo. Tina ne è talmente sicura da sbirciare un incontro, avvenuto con le telecamere, tra la Galgani e Domenico. I due prima ballano e poi si confrontano circa le loro rispettive abitudini. Dopo ciò GEMMA rimane perplessa quando scopre che la vita dell’uomo è decisamente più tranquilla e pacata rispetto alla sua. Tornati in studio, Tina Cipollari ... Leggi su tvsoap (Di martedì 30 marzo 2021)(martedì 30) su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento cone abbiamo precisamente assistito all’inizio della messa in onda di una nuova registrazione. Si inizia dalle dinamiche sentimentali legate alla damaGalgani, che sta conoscendo il signor. Stando però all’opinione di Tina Cipollari e Gianni Sperti, lei non è realmenteta all’uomo. Tina ne è talmente sicura da sbirciare un incontro, avvenuto con le telecamere, tra la Galgani e. I due prima ballano e poi si confrontano circa le loro rispettive abitudini. Dopo ciòrimane perplessa quando scopre che la vita dell’uomo è decisamente più tranquilla e pacata rispetto alla sua. Tornati in studio, Tina Cipollari ...

Advertising

RadiocorriereTv : Chi sono gli uomini e le donne della #TribùUrbana di @MetaErmal? «Tutti coloro che, in qualche modo, si sentono di… - SeaWatchItaly : Quasi 500 persone respinte illegalmente in #Libia nelle ultime ore. Uomini, donne e bambini condannati a tornare… - matteosalvinimi : Nel giorno del 98esimo anniversario, auguri e GRAZIE agli uomini e alle donne dell’Aeronautica militare: Orgoglio I… - LaPrimaManina : Oggi altri 32 morti in #Toscana - 22 uomini e 10 donne, con un'età media di 79 anni. - terry_mian : RT @RadiocorriereTv: Chi sono gli uomini e le donne della #TribùUrbana di @MetaErmal? «Tutti coloro che, in qualche modo, si sentono di fa… -