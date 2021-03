Tamponi e quarantena al rientro dai viaggi all’estero: il ministero della Salute mette una pezza (Di martedì 30 marzo 2021) Pasqua blindata in Italia e viaggi all’estero consentiti. Un paradosso tutto italiano che ha scatenato un putiferio sui social. E la protesta dei ristoratori e gli albergatori italiani. Costretti a restare chiusi sia al turismo interno che a quello esterno da ormai più di un anno. Mentre i ‘colleghi’ europei possono accogliere e beneficiare dell’arrivo dei turisti italiani. viaggi all’estero, la “pezza” di Speranza Dal ministero della Salute provano a mettere una pezza. Forse per ‘scoraggiare’ le partenze pasquali. Ma l’assurdità resta. È in arrivo l’ordinanza per regolamentare la materia. Che dispone le regole fondamentali per potersi spostare in sicurezza. Ci sarà l’obbligo di tampone prima della ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 30 marzo 2021) Pasqua blindata in Italia econsentiti. Un paradosso tutto italiano che ha scatenato un putiferio sui social. E la protesta dei ristoratori e gli albergatori italiani. Costretti a restare chiusi sia al turismo interno che a quello esterno da ormai più di un anno. Mentre i ‘colleghi’ europei possono accogliere e beneficiare dell’arrivo dei turisti italiani., la “” di Speranza Dalprovano are una. Forse per ‘scoraggiare’ le partenze pasquali. Ma l’assurdità resta. È in arrivo l’ordinanza per regolamentare la materia. Che dispone le regole fondamentali per potersi spostare in sicurezza. Ci sarà l’obbligo di tampone prima...

