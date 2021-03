Tabellone Europei Under 21: programma, date, accoppiamenti. Italia ai quarti di finale! Prossimo avversario (Di martedì 30 marzo 2021) L’Italia si è qualificata ai quarti di finale degli Europei Under 21 di calcio. La nostra Nazionale ha concluso il gruppo B al secondo posto con cinque punti all’attivo dopo i pareggi con Repubblica Ceca (1-1) e Spagna (0-0), seguiti dalla netta vittoria sulla Slovenia (4-0). Gli azzurrini si sono accodati alla Spagna e hanno così staccato il biglietto per la fase finale della rassegna continentale di categoria, in programma dal 31 maggio al 6 giugno tra Ungheria e Slovenia. I ragazzi del CT Paolo Nicolato si sono distinti nella fase a gironi e ora attendono di conoscere l’identità del Prossimo avversario. Sarà la vincitrice del gruppo D, che si concluderà mercoledì 31 marzo: il Portogallo è in testa con 6 punti e affronterà la Svizzera, che insegue a 3 punti insieme ... Leggi su oasport (Di martedì 30 marzo 2021) L’si è qualificata aidi finale degli21 di calcio. La nostra Nazionale ha concluso il gruppo B al secondo posto con cinque punti all’attivo dopo i pareggi con Repubblica Ceca (1-1) e Spagna (0-0), seguiti dalla netta vittoria sulla Slovenia (4-0). Gli azzurrini si sono accodati alla Spagna e hanno così staccato il biglietto per la fase finale della rassegna continentale di categoria, indal 31 maggio al 6 giugno tra Ungheria e Slovenia. I ragazzi del CT Paolo Nicolato si sono distinti nella fase a gironi e ora attendono di conoscere l’identità del. Sarà la vincitrice del gruppo D, che si concluderà mercoledì 31 marzo: il Portogallo è in testa con 6 punti e affronterà la Svizzera, che insegue a 3 punti insieme ...

