Spagna-Repubblica Ceca Under 21 stasera in tv: data, orario e streaming Europei U21 (Di martedì 30 marzo 2021) Dentro o fuori. L’Italia sfida la Slovenia a Maribor ma getta uno sguardo pure sull’altro campo dove la Repubblica Ceca sfiderà la Spagna nell’ultima giornata della fase a gironi degli Europei di categoria. Passano in due e gli azzurrini hanno bisogno di una vittoria e anche di un passo falso della Repubblica Ceca che scenderà in campo alle 21:00 (come l’Italia) di martedì 30 marzo. La partita sarà visibile in differita su Rai Sport e in diretta streaming sulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e la cronaca del match al triplice fischio. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 marzo 2021) Dentro o fuori. L’Italia sfida la Slovenia a Maribor ma getta uno sguardo pure sull’altro campo dove lasfiderà lanell’ultima giornata della fase a gironi deglidi categoria. Passano in due e gli azzurrini hanno bisogno di una vittoria e anche di un passo falso dellache scenderà in campo alle 21:00 (come l’Italia) di martedì 30 marzo. La partita sarà visibile in differita su Rai Sport e in direttasulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e la cronaca del match al triplice fischio. SportFace.

Advertising

repubblica : Maiorca presa d'assalto per le vacanze pasquali: atterate decine di turisti tedeschi - repubblica : Riaprono stadi e concerti: tamponi e accessi distinti per gestire il pubblico - ilveggente_it : ???? #EuropeoUnder21 Altra gara stasera valida per l’Europeo #Under21 che vedrà scendere in campo. la #Spagna cont… - morango1000 : @eziomauro @repubblica Questo è scemo,mi trovo in Spagna per motivi seri non per diletto e questo imbecille mi cambia le carte in tavola - antoniodes85 : @garvey1981 @repubblica In spagna ci ho vissuto dal 2011 al 2013. Hanno sforato il deficit per 10 anni. Oggi stanno… -