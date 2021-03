Shakalab feat Sud Sound System e Inoki | Fuori il video di “Parasite”

(Di martedì 30 marzo 2021)su YouTube il nuovo singolo degliSud. Il brano dal titoloè già disponibile in digitale su tutte le principali piattaforme Venerdì 26 marzo è uscito, il nuovo singolo degliSud. Il brano su etichetta Believe Digital, anticipa l’uscita del nuovo progetto discografico della band, atteso per la primavera 2021. Da oggi ha anche unclip, disponibile su Youtube.è considerata come una delle più interessanti e storiche reggae band italiane in grado di mixare al genere, elementi soul, hip hop e sorprendenti melodie vocali. Dopo ...

Ultime Notizie dalla rete : Shakalab feat

Spettacoli News

