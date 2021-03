Scuola e valutazioni, i dirigenti: «Promuovere tutti è sbagliato, meglio potenziare i recuperi» (Di martedì 30 marzo 2021) Bocciare sì o bocciare no. Con l’arrivo degli ultimi mesi dell’anno scolastico (e in attesa di capire se si potrà tornare in presenza), il mondo della Scuola si interroga su cosa succederà con le valutazioni di fine anno. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 30 marzo 2021) Bocciare sì o bocciare no. Con l’arrivo degli ultimi mesi dell’anno scolastico (e in attesa di capire se si potrà tornare in presenza), il mondo dellasi interroga su cosa succederà con ledi fine anno.

Advertising

BaciSabri : @summerofciuccio @FranceskoNew @LuMo71 @RobiVil @MilaSpicola @EmMicucci @Miti_Vigliero @corzunino @WRicciardi… - Lauramingarell3 : Perché gli ultimi mesi di scuola sono sempre quelli in cui i professori si sfogano e iniziano a mettere interrogazi… - 05_lamb : Buongiorno, la scuola mi sta distruggendo psicologicamente e fisicamente. Compiti, compiti in classe, valutazioni b… - france_bis : @ildododavide @abertolucci6 @chiaberger Nel senso che si deve stare a scuola sia per le lezioni, sia per le correzi… - NivesSarah : @plazaebbasta Preferisco la dad perché l'alternativa sarebbe tornare a scuola a settimane alterne, ciò significhere… -