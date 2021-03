SACE ostiene la manifattura “green” del Gruppo Saxa Gres

Leggi su quifinanza

(Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) –torna con una nuova operazione legata all’operatività delNew Deal, garantendo una tranche di 10 milioni di una emissione “” del, scadenza 2026, sottoscritta da illimity Bank in qualità di arranger e da un pool di banche locali (Banca Popolare del Cassinate, Banca Popolare del Frusinate e Banca Popolare di Fondi). La tranche è parte di un più ampio intervento finanziario del valore complessivo di circa 27,5 milioni di euro, a sostegno del piano di investimenti dell’azienda, e si inquadra in un programma di emissioni fino a 150 milioni scadenza 2026.,è un’azienda del frusinate in cui è recentemente entrata anche A2A, è specializzata nella produzione di pavimentazione da esterno, basalti e pietre ...