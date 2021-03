(Di martedì 30 marzo 2021) Nuovo, a: un uomo è stato trovato morto nel bagno di un bar. E’ accaduto poco dopo le 20:30 di ieri sera in un locale di via delle Ninfee. Vittima un commercialistano di 51 anni, Costantino Bianchi, sul cui corpo sono stati trovati evidenti segni di violenza. Secondo una prima ipotesi, l’si sarebbe consumato a causa di una lite con la vittima che potrebbe essere stata uccisa con un corpo contundente. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Scientifica e gli uomini della Squadra Mobile. I rilievi all’interno dell’attività si sono concentrati nell’area del bagno, dove il corpo dell’uomo è stato rinvenuto. Alle analisi le immagini delle telecamere di sorveglianza dell’attività. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

corriereroma : Il giallo del commercialista ucciso in un bar a Roma - leggoit : #Roma Delitto di Centocelle, arrestato per omicidio il gestore bar: ha ucciso con un mattarello - italiaserait : Roma, omicidio a Centocelle: la dinamica - SecolodItalia1 : Roma, omicidio a Centocelle. Commercialista morto nel bagno di un bar. Arrestato il titolare del locale… - rep_roma : Omicidio a Centocelle, ucciso dentro un bar il commercialista: 'Colpito con un mattarello'. Confessa il titolare de… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma omicidio

Per quanto riguarda invece le dieci maggiori città italiane,è in testa nel numero di vittime ... Da quando è stato introdotto in Italia il reato distradale e dunque nel quinquennio che ...... arriverà anche la seconda stagione e parlerà di un Leonardo segreto a". Un riferimento alle libertà narrative che la serie si è presa, partendo dall'di Caterina da Cremona, il ...Luca Bernabei ha commentato con grande soddisfazione il successo di ascolti delle prime due stagioni, anticipando i lavori per una seconda ...Vincenzo Di Benedetto il gestore del Winning bar di via delle Ninfee, è stato arrestato per l'omicidio di Costantino Bianchi, avvenuto ieri nel suo locale di ...