Razza si dimette per aver taroccato i dati e Musumeci lo elogia: 'Da lui integrità morale' (Di martedì 30 marzo 2021) La vicenda della manipolazione dei dati relativi ai contagiati e morti per Covid in Sicilia è venuta fuori grazie alle intercettazioni telefoniche disposte dall'autorità giudiziaria che stava ... Leggi su globalist (Di martedì 30 marzo 2021) La vicenda della manipolazione deirelativi ai contagiati e morti per Covid in Sicilia è venuta fuori grazie alle intercettazioni telefoniche disposte dall'autorità giudiziaria che stava ...

