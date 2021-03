Prosegue la corsa di Sinner | ai quarti di finale a Miami

(Di martedì 30 marzo 2021) Janniksi qualifica per la prima volta in carriera aididel torneo Atp Masters 1000 di. Il 19enne altoatesino, numero 31 del mondo e 21 del seeding, ha sconfitto il 21enne finlandese Emil Ruusuvuori, numero 83 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-2 in un’ora e dieci minuti.affronterà il vincente del match tra lo statunitense Taylor Fritz, numero 32 del mondo e 22 del tabellone, e il kazako Alexander Bublik, numero 44 del ranking Atp. L'articolo proviene da Italia Sera.

