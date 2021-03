PIL Italia | FMI | possibile +4 | 25% | ma outlook dipende da pandemia e aiuti

(Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Fondo Monetario Internazionale stima una ripresa del PIL del 4,5% circa nel nostro Paese quest’anno, con “un avvio debole seguito da una accelerazione nella seconda parte dell’anno”. E nel rapporto stilato al termine della missione di ricognizione annuale in(Art IV), gli ispettori del FMI avvertono che il ritorno a livelli pre-Covidrà molto dalle dinamiche dell’economia assieme alla spinta alla crescita derivante dal Recovery Fund. “La risposta dell’allaè stata in via generale efficace ad attenuare l’impatto della crisi sanitaria sulla popolazione e sull’economia”. Nello statement sull’Article IV sul nostro Paese, viene rilevato che la spesa per affrontare lo shock dellae assicurare la ripresa dovrebbe essere “accompagnata da un piano ...

Il Fondo Monetario Internazionale stima una ripresa deldel 4,5% circa nel nostro Paese quest'anno, con "un avvio debole seguito da una accelerazione ...missione di ricognizione annuale in(...Come evidenziato dallo Eurozone economic outlook di Istat, Ifo e Kof, ildi eurolandia chiuderà ... Ina Pasqua per colpa dell'emergenza Covid, ci saranno 5,6 milioni di persone in condizione ...