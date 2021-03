Myanmar: oltre 500 morti dall'inizio della repressione (Di martedì 30 marzo 2021) Dati e notizie arrivano dalla ong che si occupa di assistenza ai prigionieri politici, ma sono loro stessi ad ammettere che il bilancio è probabilmente molto più alto Leggi su tg.la7 (Di martedì 30 marzo 2021) Dati e notizie arrivanoa ong che si occupa di assistenza ai prigionieri politici, ma sono loro stessi ad ammettere che il bilancio è probabilmente molto più alto

Advertising

Avvenire_Nei : Myanmar. «Oltre 500 le vittime del golpe». Strage di bambini. L'Ue: basta atrocità - Ettore_Rosato : Continuano le repressioni in #Myanmar in #Birmania. Oltre 90 persone sono state uccise dai soldati, folla inerme co… - gennaromigliore : Ennesima giornata di violenze e sangue in #Myanmar. La peggiore dall’inizio del colpo di stato militare: oltre 90 v… - agenzia_nova : #Myanmar La repressione contro i manifestanti anti-golpisti ha provocato fino ad ora la morte di oltre 500 persone - sicurezzaint : Il numero totale di civili uccisi dalle forze dell’ordine in Myanmar a partire dalla presa del potere dell’Esercito… -