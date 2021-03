Le varianti Covid sono sempre più diffuse in Italia | l’86 | 7% dei casi è riconducibile a quella inglese Preoccupa quella nigeriana

(Di martedì 30 marzo 2021) Alcuneno per la capacità di “sfuggire” agli anticorpi indotti con il vaccino, altre per l’alterazione del tasso di contagiosità e, in generale, perché ogni mutazione necessita nuovi approfondimenti e rimescola le carte della conoscenza del Sars-CoV-2. Le, inda tempo prevalenti rispetto ai primi ceppi del Coronavirus. Secondo la nuova indagine rapida condotta dall’Iss, dal ministero della Salute e dalla Fondazione Bruno Kessler, la cosiddetta “variante” ha ormai raggiunto la prevalenza del,7%. Nel precedente studio, la percentuale si fermava al 54%. Questa mutazione del virus oscilla tra le singole regioni per valori di prevalenza che vanno tra il 63,3% e il 100%. La “variante” è sotto l’attenzione delle autorità ...

