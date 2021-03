Le Regioni potranno vaccinare anche le persone che hanno il domicilio nel territorio regionale, e non più solamente i residenti (Di martedì 30 marzo 2021) Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l’emergenza coronavirus, ha firmato un’ordinanza con cui dispone che le Regioni e le province autonome possano vaccinare non solo la popolazione residente ma anche le persone che hanno il domicilio sul territorio. Nel testo dell’ordinanza Leggi su ilpost (Di martedì 30 marzo 2021) Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l’emergenza coronavirus, ha firmato un’ordinanza con cui dispone che lee le province autonome possanonon solo la popolazione residente malecheilsul. Nel testo dell’ordinanza

