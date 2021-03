Lazio – Torino si giocherà: respinto il ricorso (Di martedì 30 marzo 2021) La Lazio in questa stagione sembra proprio non avere pace. Ci sono stati diversi problemi legati ai giocatori: infortuni, assenze, calo delle prestazioni e conseguente perdita di posizioni in classifica. Oltre a tutto questo però, ciò che più ha preoccupato i capitolini è il caos dei tamponi. Ma non solo, anche la partita contro la squadra di Cairo. Alla fine Lazio – Torino si giocherà: il ricorso dei biancocelesti è stato respinto. Lulic non rinnoverà, il capitano saluterà la Lazio Lazio – Torino si giocherà, come si è pronunciata la Corte d’Appello? Lazio – Torino si giocherà. È questa la decisione che la Corte Sportiva D’Appello ha preso dinnanzi al ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 30 marzo 2021) Lain questa stagione sembra proprio non avere pace. Ci sono stati diversi problemi legati ai giocatori: infortuni, assenze, calo delle prestazioni e conseguente perdita di posizioni in classifica. Oltre a tutto questo però, ciò che più ha preoccupato i capitolini è il caos dei tamponi. Ma non solo, anche la partita contro la squadra di Cairo. Alla finesi: ildei biancocelesti è stato. Lulic non rinnoverà, il capitano saluterà lasi, come si è pronunciata la Corte d’Appello?si. È questa la decisione che la Corte Sportiva D’Appello ha preso dinnanzi al ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Torino Corte Appello Figc: Lazio - Toro si gioca 15.15 Corte Appello Figc: Lazio - Toro si gioca La Corte d'Appello della Figc ha respinto il ricorso della Lazio sul mancato svolgimento del match del 2 marzo con il Torino, confermando dunque che la partita non disputata per la mancata presenza della squadra granata allo stadio Olimpico va giocata. Al ...

Lazio - Torino si gioca, respinto il ricorso di Lotito La Corte d'appello sportiva della Figc ha respinto il ricorso della Lazio sulla mancata disputa del match del 2 marzo Lazio - Torino, confermando dunque che la partita non disputata per la mancata presentazione della squadra granata va giocata. Leggi anche Lazio - Torino, il giudice sportivo: la partita va rigiocata, ...

Lazio-Torino, partita ancora lunga: ecco quando si potrebbe recuperare Corriere dello Sport.it Lazio – Torino si giocherà: respinto il ricorso Lazio - Torino si giocherà, non si sa ancora quando ma questo è quanto ha deciso la Corte Sportiva D'Appello, clicca qui per saperne di più!

La Corte respinge il ricorso Lazio: “Si deve rigiocare, ma Torino sleale” E alla fine Lazio-Torino (dello scorso 2 marzo) si deve rigiocare, anche se il club biancoceleste proverà ancora al Collegio del Coni a ottenere il 3 a 0 a tavolino. Respinto il ricorso biancoceleste ...

