' Lavati' ' Ucciditi sotto la metro ' L ' incubo cyberbulli di una 13enne

(Di martedì 30 marzo 2021) Se la scuola si è fermata, il bullismo ha continuato a navigare a gonfie vele. E se per molti i social sono stati l'unica forma di evasione durante quest'anno di separazioni forzate, per alcuni sono ...

Una delle chat si chiamava 'Martina', per dare un'idea. 'sotto la metro rossa' era uno degli inviti più frequenti. Per mesi Martina ha tenuto duro finché ha capito di dover ...Trovate questo articolo all'interno della newsletter "Buongiorno Milano". Ogni giorno alle ore 7, dal lunedì al venerdì, gli iscritti alla community del "Giorno" riceveranno una newsletter dedicata ...Un 15enne bullizzava una 13enne con foto oscene e gruppi Whatsapp di insulti: ora dovrà fare sedute da un criminologo ...Se la scuola si è fermata, il bullismo ha continuato a navigare a gonfie vele. E se per molti i social sono stati l’unica forma di ...