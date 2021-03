Incendio nei sotterranei di un palazzo a Torino Barriera di Milano: evacuato (Di martedì 30 marzo 2021) Un Incendio è divampato nel piano interrato del palazzo di edilizia pubblica di via Banfo 3 a Torino nella prima serata di oggi, mercoledì 30 marzo 2021. Il fumo ha raggiunto anche gli ultimi piani ... Leggi su torinotoday (Di martedì 30 marzo 2021) Unè divampato nel piano interrato deldi edilizia pubblica di via Banfo 3 anella prima serata di oggi, mercoledì 30 marzo 2021. Il fumo ha raggiunto anche gli ultimi piani ...

Advertising

Avvenire_Nei : Bangladesh. In fiamme il campo profughi Rohingya: 15 morti e centinaia di feriti - MSF_ITALIA : Secondo le stime delle Nazioni Unite, nell’incendio scoppiato ieri nei campi a Cox’s Bazar #Bangladesh circa 15 per… - RobertoRosolen1 : RT @SardoneSilvia: ?? #MILANO, SCENARI DA INCUBO nei palazzi occupati in Viale Molise. 'DOPO LA RISSA ANCHE L'INCENDIO, COMUNE ASPETTA IL M… - AVolitan : RT @SardoneSilvia: ?? #MILANO, SCENARI DA INCUBO nei palazzi occupati in Viale Molise. 'DOPO LA RISSA ANCHE L'INCENDIO, COMUNE ASPETTA IL M… - moriggi : RT @SardoneSilvia: ?? #MILANO, SCENARI DA INCUBO nei palazzi occupati in Viale Molise. 'DOPO LA RISSA ANCHE L'INCENDIO, COMUNE ASPETTA IL M… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio nei Incendio nei sotterranei di un palazzo a Torino Barriera di Milano: evacuato L'incendio sembrerebbe partito da una delle cantine chiuse e utilizzate regolarmente (non c'erano masserizie né altro). Le cause non sono chiare. Le fiamme hanno interessato il vano scala e tutto un ...

Dramma a Bessen Haut: uomo muore schiacciato dal trattore ... Costanzo Merlin, è morto schiacciato dal trattore guidato dalla nipote nei pressi della stalla dell'azienda agricola di famiglia, il cui punto vendita era stato coinvolto nel vasto incendio che una ...

Incendio nei sotterranei di un palazzo a Torino Barriera di Milano: evacuato TorinoToday Domato dopo 8 ore vasto incendio in bosco a Longano l'incendio che ha distrutti cinque ettari di bosco e macchia mediterranea a Longano (Isernia). Impegnati per l'intera giornata i Vigili del Fuoco di Isernia. Le fiamme sono divampate questa mattina ...

Festività e covid, stop ai furbetti Nella mattinata odierna, il Prefetto Spena ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica, con la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze dell'Ordine e d ...

L'sembrerebbe partito da una delle cantine chiuse e utilizzate regolarmente (non c'erano masserizie né altro). Le cause non sono chiare. Le fiamme hanno interessato il vano scala e tutto un ...... Costanzo Merlin, è morto schiacciato dal trattore guidato dalla nipotepressi della stalla dell'azienda agricola di famiglia, il cui punto vendita era stato coinvolto nel vastoche una ...l'incendio che ha distrutti cinque ettari di bosco e macchia mediterranea a Longano (Isernia). Impegnati per l'intera giornata i Vigili del Fuoco di Isernia. Le fiamme sono divampate questa mattina ...Nella mattinata odierna, il Prefetto Spena ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica, con la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze dell'Ordine e d ...