Greta Scarano | età | altezza | peso | ex fidanzato attore | compagno regista | vita privata

(Di martedì 30 marzo 2021)è una delle attrici italiane ad esser riuscita, nel giro di una lampante quanto brillante carriera attoriale, a dare prova delle proprie abilità recitative. Bellissima, penetrante e versatile, la giovane e talentuosa attrice ha stupito e abituato il pubblico con delle interpretazioni di successo sempre maggiore. Una di queste, è senza dubbio quella per cui attualmente sta facendo parlare di sé. Il ruolo di Ilary Blasi nella docu-serie su Francesco Totti, Speravo de morì prima. Conosciuta prettamente grazie a interpretazioni in serie dai climi tutt’altro che simili alla fiction di produzione Sky,è stata protagonista di alcune delle produzioni più significative degli ultimi anni. Da Suburra a Romanzo Criminale – La Serie, passando per Il Commissario Montalbano e Un posto al sole. ...

FredFilmRadio : Rappresentare la complicità del privato tra Francesco Totti e Ilary Blasi. @fairyk82 intervista Pietro Castellitto… - max_the_wicked : Ogni volta che ascolto Ilary non riesco a non pensare a Greta Scarano ormai. - erretti42 : La follia avanza a grandi passi. Leggo che sui social attaccano e minacciano Gianmarco Tognazzi colpevole di inter… - SimoneCosimi : Iniziato stasera #speravodemorìprima. Pietro Castellitto e Greta Scarano fenomenali, bravi davvero, e il tono della… - Laura88CP : Ho iniziato a vedere con Marito #Speravodemoriprima. Totti da SEMPRE mia grande crush. Ilary mi è sempre piaciuta,… -

Ultime Notizie dalla rete : Greta Scarano

ARTICOLO - Fiction Rai Aprile 2021, che vedremo in tv: da "Leonardo" a "I guardiani del cielo" ARTICOLO -età, altezza, peso, vita privata, carriera dell'attrice italiana Il cast ...In arrivo anche Non chiamarmi amore ( ex 'La Promessa'), nuova produzione in quattro puntate - in onda da lunedì 3 maggio - con protagonistie Simone Liberati nei panni di Anna e Enrico,..."La promessa", trama e cast: tutto sulla nuova fiction Rai con Greta Scarano. Scopriamo insieme quando andrà in onda ...Avete mai visto Francesco Totti da piccolo? L'ex capitano della AS Roma ha condiviso uno scatto inedito che ha emozionato i fan.